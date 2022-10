Effenberg mit Mega-Lob für Bayern-Star - aber keine Lobeshymnen auf Nagelsmann

In der Bundesliga müsse man aber noch liefern: „Ich habe Nagelsmann und die Bayern vor vier Wochen angebracht kritisch gesehen und will jetzt auch nicht ins andere Extrem der Lobeshymnen einsteigen, nur weil sie in Augsburg gewonnen haben. Das wäre unangebracht. Da müssen noch ein paar Siege folgen, um endlich mal wieder nach Berlin zu kommen, was der Anspruch sein muss.“