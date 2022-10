Eintracht Frankfurt: Nach Frust beim DFB - Kevin Trapp macht Ansage mit Gala-Auftritt

Nach seinem Patzer im Duell in Wolfsburg (0:1) zeigte er sich schon in der Königsklasse in Marseille (1:0) und in der Liga gegen Stuttgart (3:1) bestens erholt. Die herausragende Vorstellung gegen Union war das nächste Ausrufezeichen. Es liegt an ihm, weitere Highlights folgen zu lassen und Flick von sich zu überzeugen.