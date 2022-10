FC-Bayern-Coach Nagelsmann lobt Star im Aufwind: "Er hat eine große Gabe"

Als „sehr, sehr gut“ ordnete Nagelsmanns Leistung ein: „Er hat eine große Gabe zu wissen, was er perfekt kann und was er nicht ganz so gut kann und dementsprechend sein Spiel anzupassen. Er verfolgt die Stürmer oft bis ins Mittelfeld und lässt sie dann nicht mehr drehen. Und macht dann auch mal ein kleines Foul und rammelt so ein bisschen von hinten. Da ist er sehr unangenehm.“