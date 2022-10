FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann genervt über Trainertalent-Aussagen von Rummenigge

Zum wiederholten Male darauf angesprochen, dass er in den Augen vieler - auch in denen von Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge - öffentlich nur als „Trainertalent“ bezeichnet werde, entgegnete Nagelsmann süß-sauer: „Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. Ihr lest ja alles. In meinen Augen sagen es zu viele. Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, den Rest bewerten andere.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)