FC Bayern JHV: Nach Hoeneß-Kritik - Michael Ott legt nach: "Ein bisschen Amnesty würde Bayern nicht schaden"

Ott: Spontan fällt mir ein: Ein Mitglied stellte eine Frage, ob die Präsidiums-Kandidaten für 50+1 sind oder nicht. Dann kam als Antwort, dass sie für 50+1 sind, weil man beim FC Bayern eine strenge Regel in der Satzung habe. 50+1 betrifft aber nicht die Satzungs-Regel beim FC Bayern, sondern die Regel in der gesamten Liga. Dazu sagte Heiner, er sei für 50+1, aber das sollte jeder Verein für sich selbst entscheiden können. Es ist aber einfach falsch, das so zu sagen. Da macht man den Leuten etwas vor. Wenn sich jeder Klub das selbst überlegen kann, dann ist das exakt die Definition der Abschaffung von 50+1. Und das ist hochproblematisch, denn je mehr Klubs die Mehrheit ihrer Anteile an Investoren verkauft haben, desto mehr entsteht ein wirtschaftlicher Druck auf andere Klubs, das auch zu tun - ob sie wollen oder nicht. Ich will in keiner Liga spielen, in der am Ende nur noch Konstrukte wie Hoffenheim oder Leipzig spielen. Das verdirbt mir den Spaß am Fußball.