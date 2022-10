Lars Windhorst geht auf Hertha BSC los: "Mit Respekt nichts zu tun"

Am Freitag war ein Bericht der Financial Times veröffentlicht worden, in dem unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet wird, dass Windhorst eine Detektei in Israel engagiert hätte, um den ehemaligen Vereinspräsidenten Werner Gegenbauer mit Spionagemaßnahmen und einer gezielten Schmutzkampagne aus dem Amt zu drängen.