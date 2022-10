Reus-Erbe mit emotionalem Tor bei Startelf-Comeback: Reyna beim BVB zurück

Langfristig sieht man Reyna in Dortmund als den Erben von Kapitän Marco Reus an (Giovanni Reyna soll beim BVB als Nachfolger von Marco Reus aufgebaut werden). Der US-Nationalspieler soll Reus in Zukunft als Zehner ersetzen und das BVB-Spiel prägen. Die Anlagen dafür bringt Reyna in jedem Fall mit. Nun muss er darauf hoffen, dass ihm seine Verletzungsanfälligkeit keinen Strich durch die Rechnung macht.