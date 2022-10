SPORT1 Bundesliga Classics: Daniel Simmes Solo-Lauf gegen Bayer Leverkusen

Dann kommt der 4. Oktober, ein Freitagabend. lediglich 16.000 Zuschauer finden den Weg ins Westfalenstadion, die werden aber Zeige eines sensationellen Solos. Nach torloser erster Halbzeit versetzt Konietzka Simmes, der bis dahin schon ein gutes Spiel macht, in den Sturm. Aber der Moment, der ihn unsterblich in Dortmunder Fan-Herzen macht, beginnt in der eigenen Hälfte.