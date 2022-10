Tuta-Trapp-Disput: Eintracht-Zoff wirft Fragen auf

Fakt aber ist: Generell brennt die Luft im Strafraum, wenn das Leder zuvor ruht. Siebenmal schon musste Trapp den Ball im Anschluss an einen Eckball, Freistoß oder Elfmeter aus dem Netz holen. Zu viel – und gerade in engen Duellen ein Genickbruch. Ein wiederkehrender Patzer also, der dringend behoben werden sollte und einen Rückschlag auf dem Weg zur erwünschten Konstanz bedeutet. Es gilt, zügig aus den Fehlern zu lernen. Noch liegt das obere Tabellendrittel in greifbarer Nähe. Die schnelle Korrektur, sie kann bereits am Mittwoch bei den Spurs vorgenommen werden.