VfB trauert um Aufstiegstrainer Sundermann

Sundermann galt als großer Motivator, er leitete in Stuttgart eine Ära des Erfolgs ein. In der Bundesliga stürmte seine Mannschaft in den beiden Jahren nach dem Aufstieg auf die Ränge vier und zwei. Nach seinem Abschied 1979 kehrte er noch zweimal als Coach an den Neckar zurück, auch bei Schalke 04 oder Hertha BSC saß er auf der Bank. Später war er als Scout, Trainer der Traditionself oder Zuschauer beim VfB präsent.