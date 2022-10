VfL Wolfsburg: Spieler ignorieren Maskenpflicht im ICE und lachen Zugbegleiterin aus

„Ich finde das Verhalten der Spieler nicht respektvoll“, sagte die Zugbegleiterin gegenüber dem WDR-Reporter. Eigentlich hätte das Bahnpersonal das Recht, strenger durchzugreifen: Bei „wiederholten“ Verstößen gegen die Maskenpflicht behält sich die Bahn einen „Beförderungsausschluss“, also einen Rauswurf aus dem Zug vor, „den die Bundespolizei in Konfliktsituationen umsetzt“. So weit wollte man es in dem Fall offensichtlich nicht kommen lassen.