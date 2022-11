Abschied vom FC Bayern? Benjamin Pavard legt nach!

Deshalb hatte er sich im Sommer - spätestens nach der Verpflichtung von Matthijs de Ligt - auch ernsthafte Gedanken über einen Vereinswechsel gemacht. Wie SPORT1 damals berichtete, zeigten Manchester United und der FC Chelsea Interesse an ihm. Zudem boten die Bayern ihn aktiv in anderen europäischen Top-Ligen an - darunter in Spanien bei Atlético Madrid.