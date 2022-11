FC Bayern: Star spricht von Abschied! Pavard "nicht abgeneigt, ein neues Projekt zu entdecken"

Nach SPORT1-Informationen möchte der Franzose in der Defensivzentrale eingesetzt werden. Nach der Verpflichtung von Matthijs de Ligt im Sommer ist dort für den 26-Jährigen aber zumeist kein Platz. Deshalb machte er sich im Sommer – spätestens nach der Verpflichtung von de Ligt – auch ernsthafte Gedanken über einen Vereinswechsel. Wie SPORT1 damals berichtete, zeigten Manchester United und der FC Chelsea Interesse an ihm. Zudem boten die Bayern ihn aktiv in anderen europäischen Top-Ligen an – darunter in Spanien bei Atlético Madrid.