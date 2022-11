Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart, 3:1 (2:1)

Die 53.178 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Jonas Hofmann brachte die Elf von Daniel Farke bereits in der vierten Minute in Front. Marcus Thuram beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (25.). Tiago Barreiros de Melo Tomas verkürzte für den VfB später in der 35. Minute auf 1:2. Gladbach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Wenig später kamen Silas Katompa Mvumpa und Josha Vagnoman per Doppelwechsel für Luca Pfeiffer und Pascal Stenzel auf Seiten von Stuttgart ins Match (68.). Borussia Mönchengladbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Patrick Herrmann in der 90. Minute traf. Als Schiedsrichter Dr. Jöllenbeck (Freiburg) die Partie abpfiff, reklamierte die Borussia schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.