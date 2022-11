Bundesliga: Eintracht Frankfurt verliert Ben Manga - darum geht der Perlentaucher

Manga: Wir sind viel unterwegs in Ligen, wo nicht jeder hingeht, etwa in die zweite Liga oder A-Jugend. Rodrigo Zalazar etwa kannte vor seinem Wechsel nach Deutschland kein Mensch. Ihn habe ich in der U19 von Malaga entdeckt. Man muss unterwegs sein, sich die Talente anschauen und ein Netzwerk haben, von dem man wertvolle Hinweise bekommt. Wenn ich einen Spieler zwei Jahre in Brasilien beobachte, dann weiß ich, was er kann. Tuta habe ich begleitet, seitdem er 16 ist. In dieser Zeit baue ich ein freundschaftliches Verhältnis zu Spieler und Umfeld auf. Das ist meine Arbeitsweise.