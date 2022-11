Bundesliga: SV Werder Bremen – RB Leipzig, 1:2 (0:1)

André Silva besorgte vor 41.500 Zuschauern das 1:0 für die Gäste. Die Elf von Coach Marco Rose hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Christian Groß beförderte das Leder zum 1:1 von Werder in die Maschen (57.). Xaver Schlager machte in der 71. Minute das 2:1 von Leipzig perfekt. In der 71. Minute änderte Ole Werner das Personal und brachte Nicolai Rapp und Jens Stage mit einem Doppelwechsel für Groß und Leonardo Bittencourt auf den Platz. Mit Dominik Szoboszlai und Silva nahm Marco Rose in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marcel Halstenberg und Yussuf Poulsen. Ole Werner wollte Bremen zu einem Ruck bewegen und so sollten Oliver Burke und Eren Dinkci eingewechselt für Romano Schmid und Anthony Jung neue Impulse setzen (86.). Die 1:2-Heimniederlage des Gastgebers war Realität, als Referee Dr. Jöllenbeck (Freiburg) die Partie letztendlich abpfiff.