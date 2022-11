BVB-Krise! Wackelt Edin Terzic jetzt?

Trotz der schwachen „Hinrunde“ (zwei Spiele stehen bis zur Halbzeit der Saison ja noch an) - schlechter waren die Dortmunder zuletzt nach der Seuchen-Hinrunde 2014/15 - halten die Bosse an Terzic fest. Sie dürften mittlerweile auch erkannt haben, dass die Borussia in erster Linie „kein Trainerproblem, sondern ein Mentalitätsproblem hat“, wie SPORT1-Reporter und BVB-Experte Oliver Müller analysiert.