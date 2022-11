Gladbach-Boss: Das ist der Plan mit Bensebaini, Sommer, Gosens & Co.

Angesprochen auf Robin Gosens, der als Ersatz für den abwanderungswilligen Bensebaini ins Gespräch gebracht wurde, gab sich der Virkus ebenfalls zurückhaltend: „Man muss gucken, was auf dem Markt passiert. Du versuchst, clevere Wenn-Dann-Geschäfte zu machen“, so der 55-Jährige. Ob man sich um Gosens (derzeit bei Inter Mailand) bemühen wird, hängt also auch von der Entwicklung bei Bensebaini ab.