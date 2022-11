Mit "Vollgas" ins Endspiel: Köln will europäisch überwintern

Bedenken gibt es mit Blick auf die Sicherheit rund um das Stadion und in der Stadt. Nach den schlimmen Szenen aus dem Hinspiel (1:1) im September befürchtet die Kölner Polizei eine "hohe Emotionalisierung gewaltbereiter Anhänger beider Klubs", mit bis zu 1000 solcher Störer wird gerechnet. Die Behörde reagiert mit einem großen Polizeiaufgebot und einem offenen Brief in deutscher und französischer Sprache: "Szenen wie in Nizza dürfen sich nicht wiederholen!"