Nach Lewandowski und Haaland: Kolo Muani ist der neue Stürmer-Star der Bundesliga

Gegen Hoffenheim packte Kolo Muani am 14. Spieltag bereits Bundesliga-Vorlagen acht, neun und Treffer Nummer vier auf sein Konto. Damit belegt er gemeinsam mit Bayern-Star Jamal Musiala Rang eins in der Scorerliste. Kolo Muani traf in der Champions League zudem zweimal entscheidend, im DFB-Pokal kamen jeweils ein Assist und Tor hinzu.