„Volle Kapelle“: FC Bayern Deutschland im WM-Rhythmus

Der FC Bayern Deutschland hat sich mit einem glanzlosen Pflichtsieg zur Weltmeisterschaft in Katar verabschiedet. Mit sechs deutschen WM-Fahrern in der Startelf setzte sich der Bundesliga-Spitzenreiter München mit 2:0 (1:0) beim Tabellenletzten Schalke 04 durch und baute mit dem sechsten Ligasieg in Folge seinen Vorsprung vorerst auf sechs Punkte aus.