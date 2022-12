Bundesliga: Ist Augsburg-Coach Enrico Maaßen schon so gut wie Nagelsmann?

Auch der FC Bayern bekam Maaßens Spielidee bereits zu Spüren. Die Münchner trafen in der laufenden Spielzeit bereits schon zweimal auf den FCA - und mussten ihre unangenehmen Erfahrungen in der WWK-Arena sammeln. In der Liga behielten die Schwaben sensationell die Oberhand und stießen den Rekordmeister durch einen 1:0-Heimsieg tiefer in eine zwischenzeitliche Krise, ehe Bayern im DFB-Pokal zurückschlug und durch einen 5:2-Sieg in der Fuggerstadt ins Achtelfinale einzog.