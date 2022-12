Bundesliga: Schalke angelt sich Mainz-Talent Niklas Tauer

Schalke steht nach 15 Saisonspielen mit lediglich neun Punkten am Tabellenende. Am 21. Januar starten die Königsblauen bei Eintracht Frankfurt in die zweite Saisonhälfte, in der es gilt, den zweiten Bundesliga-Abstieg innerhalb der letzten drei Jahre zu verhindern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)