FC Bayern: Knifflige Neuer-Causa - eine Entscheidung, die den Verein verändern könnte

Nübel ist seit Sommer 2021 an die AS Monaco ausgeliehen. Wurde er in seiner ersten Saison noch häufig kritisiert, so zeigte er in der laufenden Spielzeit überwiegend starke Auftritte. Da die Leihe des früheren Schalke-Keepers erst im Sommer 2023 endet, müssten die Münchner die Verantwortlichen des monegassischen Klubs über Nübels sofortige Rückkehr verhandeln – und ihn aus seinem Vertrag kaufen.