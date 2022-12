FC Bayern München: Stillstand bei Alexander Nübel? Ersatz für Manuel Neuer noch nicht gefunden

„Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort“, hatte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic schon vor Weihnachten in der Sport Bild erklärt, wenngleich er Nübel „natürlich“ als „naheliegende Lösung“ für den deutschen Rekordmeister bezeichnete (NEWS: Kommt Nübel? Hasan Salihamidzic gibt Update in wichtigster Personalfrage).