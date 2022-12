Labbadias heikle Mission - Karl-Heinz Förster über den neuen Coach des VfB Stuttgart

Toptalente wie Tanguy Coulibaly, Roberto Massimo (an den portugiesischen Fußballverein Academico de Viseu FC oder Mateo Klimowicz (an Arminia Bielefeld verliehen) hätten nicht das erfüllt, was man sich von ihnen erwartet hat. „Und das war nicht nur ein Problem von Matarazzo. Manch einer hat es sich beim VfB zu gemütlich gemacht.“ Daran habe auch Mislintat ein gewisses Maß an Mitverantwortung, findet Moissidis.