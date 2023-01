Borussia Dortmund: Hans-Joachim Watzke legt Amt als als Klub-Boss nieder

BVB-Geschäftsführer, DFB-Vizepräsident, Vorstandsmitglied beim europäischen Klubverband ECA, künftiges Mitglied des Uefa-Exekutivkommitees und seit 28 Jahren Vorsitzender des SV Rot-Weiß Erlinghausen - all das ist Hans-Joachim Watzke in Personalunion!

„Wir haben gehört, dass Watzke schweren Herzens als Boss von Erlinghausen aufhört und sein Amt demnächst niederlegt“, berichtet SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Ausgabe des BVB-Podcasts „ Die Dortmund-Woche “. „Das hat er uns auch auf Nachfrage bestätigt. Dieses Amt hat ihm viel bedeutet und ihm besonders großen Spaß bereitet.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Watzke „setzt nun Prioritäten“

„Er setzt nun Prioritäten und hat erkannt, dass man nicht auf drei oder vier Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann“, erklärt Müller. „Rot-Weiß Erlinghausen muss sich demnächst also einen neuen Vorsitzenden suchen.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Der gebürtige Sauerländer Watzke spielte einst selbst als Mittelfeldspieler im Amateurbereich für seinen Heimatverein. Fast über drei Jahrzehnte hinweg leitete der BVB-Boss die Geschicke des in der Landesliga spielenden Klubs. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)