Bundesliga: BVB-Coach Terzic enthüllt Plan für Bellingham und Co.

Sie kommen mit viel Potential - und gehen meist für sehr viel Geld zu einem noch größeren Klub. Es ist Teil des Geschäfts- und Erfolgsmodells beim BVB. Das weiß auch Trainer Edin Terzic. Der Coach der Schwarzgelben will sich aber nicht so ganz mit der aktuellen Realität seines Vereins abfinden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, diese Jungs ein Jahr länger zu behalten“, sagte Terzic in einem Interview mit The Athletic. Der 40-Jährige verfolgt dabei eine klare Vision.

„Ich war in der Lage, Jadon, Jude und Erling gemeinsam aufzustellen, aber das war ihr einziges Jahr zusammen“, führte er aus. Dies habe zwar zum Teil auch an den Folgen der Pandemie gelegen. Aber: „Wenn wir an einen Punkt kommen können, an dem wir zwei oder drei Jahre mit einem solchen Trio haben, können wir diese Tradition vielleicht brechen.“ Und die Spieler länger halten. (Terzic bestätigt Moukoko-Deal!)