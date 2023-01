Thomas Müller als Teamkollege? Füllkrug über den Bayern-Star, das WM-Aus, Werder und fehlende Stürmer

Füllkrug: Ich glaube nicht, dass es an den einzelnen Spielern liegt. Man muss wieder versuchen, in der Ausbildung der Spieler mehr Individualisten zu entwickeln. Es geht darum, dass die Spieler sich wieder selbst ausleben können. Dann bekommt man Individualisten, die Dinge können, die andere nicht können. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir aktuell eine sehr gute Nationalmannschaft haben. Leider mussten wir in den letzten Monaten mit sehr viel Negativem umgehen, was zum Teil auch berechtigt war. Aber die Qualität ist schon da. Daher glaube ich, dass uns jetzt im Moment nichts fehlt. Wie es in der Zukunft aussieht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich schätze, dass sich der DFB da schon Gedanken gemacht hat, welchen Weg man einschlagen will.