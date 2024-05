Bundesliga: Bayerns Zwickmühle bei der Trainersuche

Die bislang erfolglose Suche nach einem neuen Trainer beim FC Bayern treibt immer kuriosere Blüten und sorgt dafür, dass immer ausgefallenere Kandidaten ihre Hüte in den Ring werfen – obwohl: „Ich muss da nichts in den Ring werfen“, sagte Felix Magath mit einem süffisanten Unterton im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Magaths Bewerbung in Richtung des Ehrenpräsidenten ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Zwar ist der Trainer-Routinier kein Unbekannter an der Säbener Straße, doch Magath würde von seinem Profil her sicher nicht in die von Sportvorstand Max Eberl bevorzugte Kategorie einer längerfristigen Lösung passen.