Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Hertha BSC konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Union kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Die Hertha musste sich am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg mit 0:5 geschlagen geben. Der 1. FC Union Berlin siegte im letzten Spiel gegen den SV Werder Bremen mit 2:1 und liegt mit 30 Punkten weit oben in der Tabelle. Das Hinspiel hatte Union zu Hause mit 3:1 gewonnen.