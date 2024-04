Onisiwo fehlt Mainz nach Hand-OP im Abstiegskampf

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt der Angreifer beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (1:1) Frakturen an drei Fingern der linken Hand. Onisiwo wurde am Montag erfolgreich operiert, wann der 32-Jährige ins Training zurückkehrt, hängt laut Verein vom Heilungsverlauf ab.