Bundesliga: Heute LIVE mit Bayern - Köln im Free-TV, Stream, Ticker

Der 17. Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür - diesmal in Form einer Englischen Woche. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am Dienstag empfängt Spitzenreiter FC Bayern den zuletzt furios aufspielenden 1. FC Köln. Die Geißböcke hatten Werder Bremen am Samstag mit 7:1 überrollt - und rechnen sich auch Chancen in München aus. (Der 17. Bundesliga-Spieltag, Dienstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)