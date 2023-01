Bundesliga: Hoeneß lobt Frankfurt im Doppelpass und überrascht bei Mario Götze

Der STAHLWERK Doppelpass feiert Jubiläum! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In der Jubiläums-Ausgabe zum 30-jährigen Bestehen spricht der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, mal wieder Klartext.

SPORT1 fasst die besten Hoeneß-Zitate zusammen.

Uli Hoeneß über Mario Götze: „Wir hatten vor eins, zwei Jahren mit Flick überlegt, ihn zurückzuholen. Das hat aber nicht geklappt. Er ist ein überragender Spieler und hat in Eindhoven nicht viel verlernt.“

... über Eintracht Frankfurt: „Die Eintracht ist der Verein, der in den letzten 12, 18 Monaten den größten Fortschritt gemacht. Sie haben uns im letzten Jahr international toll vertreten. Und da ist auch mit den Fans was entstanden. Das muss man ernst nehmen. Die haben da auch eine gute Führung. Axel Hellmann hat ja manchmal auch ein großes Mundwerk so wie ich. Aber die setzten das gut um und die muss man auf der Rechnung haben für den Fußball in Deutschland in den nächsten Jahren.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

... über die Fans von Eintracht Frankfurt: „Was die Eintracht unbedingt angehen muss ist das Zuschauerproblem. Sie haben ein Publikum, das immer wieder für Ausschreitungen gut ist. Es kann nicht sein, dass sie in Zukunft mehr Strafen bezahlen als sie einnehmen. Normale Begeisterung ist immer gut, aber bei Gewalt hört es bei mir auf. Und da ist Frankfurt in den vergangenen Jahren immer wieder aufgefallen. Da haben sie ein Problem.“

... über Franfurt und Leipzig als Bayern-Verfolger: „München hat jetzt Köln zuhause und dann Eintracht und Wolfsburg. Danach kommt Pokal in Mainz und es kommt Paris. Da kann auch viel in den kommenden drei, vier Wochen passieren. Vielleicht geht es da nicht nur immer den Berg hoch. Dann müssen die anderen aber da sein. Ich denke, dass Leipzig und Frankfurt das Potenzial haben, bis zum Ende oben mit dabei zu sein.“

... über Manuel Neuer und Yann Sommer: „Ich finde es seltsam, dass man am 20. Januar die Probleme des FC Bayern aus dem Juli diskutiert. Der Vorstand musste kurzfristig für unsere Ziele die bestmögliche Lösung finden. Und ich finde, mit Sommer hat man die bestmögliche gefunden. Die andere Frage mit Nübel, Sommer, Neuer wird sich im Juli stellen, wenn wir wissen, was mit Neuer ist. Dass man sich jetzt schon darüber Gedanken macht, verstehen ich nicht. Der FC Bayern ist glücklich, dass man in Sommer einen Torwart hat, der die aktuellen Probleme löst. Alles andere muss sich erst zeigen. Da wünsche ich mir etwas mehr Geduld.“

... über Neuers Skiunfall: „Dass der Manuel da einen Fehler gemacht hat, weiß er wahrscheinlich selbst. Trotzdem darf man nicht vergessen, was er für Bayern geleistet hat. Wen ich lese, dass darüber nachgedacht werden muss, dass er die acht Millionen für Sommer zahlen muss, dann sieht man, da wird den Leuten so lange in den Hintern getreten wie man sie braucht und wenn sie am Boden liegen, wird draufgetreten.“

Ich kenne auch die Meinung von Salihamidzic. Ich bin sicher, dass dieses Thema ganz behutsam angegangen wird. Ich finde es furchtbar, dass drei Tage nach der Sommer-Verpflichtung so ein Thema diskutiert wird. Da ist das Problem des FC Bayern, dass ständig versucht wird, ein neues Problem aufzumachen.

Es ist ein Unfallereignis und nun muss man schauen, wie man das beim FC Bayern bewertet. Das überlassen wir aber nicht den Medien, sondern das entscheidet der Vorstand.

 04:33 Uli Hoeneß über Unfall von Bayern-Torwart Manuel Neuer im STAHLWERK Doppelpass

... über Reaktion auf Neuer-Unfall: „Der Erfolg des FC Bayern in den letzten 20, 30 Jahren hängt auch damit zusammen dass wir solche Themen sehr human und menschlich behandelt haben. Da spielen ein paar Millionen keine Rolle. Erst kommt der Mensch, dann das Geld.“

... über Neuers genaue Verletzung: „Es gibt auch bei Fußballspielern immer noch ein Arztgeheimnis. Ich glaube, es reicht aus, was gesagt wurde. Das Bein ist gebrochen und wir müssen abwarten, wie der Heilungsprozess läuft. Ich finde diesen Abgesang auf Neuer sehr seltsam. Bis vor ein paar Monate war er noch der beste Torwart der Welt. Ich denke, dass er unter diesen Umständen noch härter an seinem Comeback arbeitet.“

... über den Sommer-Wechsel: Es ist eine Win-Win-Situation mit allen Seiten. Das habe ich mir gewünscht. Gladbach ist glücklich wegen dem Geld. Bayern hat eine tolle sportliche Lösung und Sommer mit 34 Jahren bei Bayern einen super Vertrag bekommen und damit ist er kein Sozialfall.

... über Sepp Maier: „Ich schätze Sepp Maier sehr und er ist ein Freund von Manuel Neuer. Natürlich verteidigt er ihn. Aber die Situation hat diesen Kauf von Yann Sommer nötig gemacht. Denn das Risiko, einen 18-Jährigen gegen Paris Saint-Germain einsetzen zu müssen ist zu groß. Ein 18-, 19-jähriger Torwart kann in so einer Situation niemals die Alternative sein.

Sepp Maier und Manuel Neuer kann man nicht miteinander vergleichen. Bei Maier ging das um Leben und Tod und das hat nichts mit der Verletzung von Manuel Neuer zu tun. Die Verletzung von Sepp Maier hätte auch bei einem 18-Jährigen zu einem Karriereende führen können.“