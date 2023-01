Bundesliga: Leipzig-Boss Eberl enthüllt "bewegende Nachrichten, die ich nie vergesse"

Am 30. Januar 2022 war der Sportdirektor der Gladbach wegen eines Erschöpfungssyndroms zurückgetreten. „Es bewegt mich immer noch sehr, und ich kann mich schnell in die Gefühlswelt, in der ich damals war, zurückversetzen – wie leer ich war“, sagt Eberl jetzt im Bild-Podcast „Phrasenmäher“: „Ich will diese negativen Emotionen nie mehr erleben. Wenn ich allein höre, wie meine Stimme damals klang, ist das ein himmelweiter Unterschied.“