Bundesliga: Böse Abreibung für SC Freiburg - mit Folgen für FC Bayern

Der VfL Wolfsburg präsentiert sich nach der Winterpause in Torlaune!

Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg feierte die Mannschaft von Niko Kovac einen deutlichen 6:0-Erfolg. Dabei legten die Niedersachsen vor allem im ersten Durchgang eine enorme Effektivität an den Tag. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Nach dem Seitenwechsel schraubten Yannick Gerhardt (56.), Ridle Baku (80.) und Luca Waldschmidt (90.) das Ergebnis gegen ein teilweise hilfloses Gästeteam in die Höhe.

Streich: „Am besten sag ich nichts“

SC-Cheftrainer Christian Streich war nach dem Spiel fassungslos. „Am Ende verlierst du 6:0, was soll ich da noch sagen? Am besten sag ich nichts, dann sag ich nichts Falsches“, sagte der 57-Jährige auf der Pressekonferenz und ergänzte: „Weil wir so schlecht waren im Zweikampfverhalten. Dann verlierst du auch mal 6:0.“