Bundesliga: Schiedsrichter fordern Perspektivwechsel bei der Schuldfrage in Fehlentscheidungen

Ittrich wünscht sich in der anhaltenden VAR-Debatte generell mehr Gelassenheit bei den Beteiligten. „Wir haben ein Videobild, was wir beurteilen können. Wir haben die Qualität des Schiedsrichters, der erkennt innerhalb des Spiels, was passiert und dann haben wir die Kraft der Bilder“, bemerkte der 44-Jährige.