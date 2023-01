Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin, 1:2 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Amos Pieper sein Team in der 14. Minute. Janik Haberer vollendete in der 18. Minute vor 41.500 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Kevin Behrens brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Union über die Linie (46.). In der 73. Minute stellte Urs Fischer um und schickte in einem Doppelwechsel Jordan Siebatcheu und Paul Seguin für Behrens und Genki Haraguchi auf den Rasen. Bremen stellte in der 77. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Milos Veljkovic, Jens Stage und Oliver Burke für Pieper, Niklas Schmidt und Marvin Ducksch auf den Platz. Mit Sheraldo Becker und Haberer nahm Urs Fischer in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jamie Leweling und Andras Schäfer. Die 1:2-Heimniederlage des SV Werder Bremen war Realität, als der Unparteiische Dankert (Rostock) die Partie letztendlich abpfiff.