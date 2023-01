BVB: Wer ist der neue Co-Trainer an der Seite von Dortmund-Coach Edin Terzic?

Borussia Dortmund startet in das neue Jahr mit einem neuen Co-Trainer an der Seite von Edin Terzic.

Reutershahn: „Riesiger Traum in Erfüllung gegangen“

Doch die Dortmunder seien DER Verein im Westen. „Er (der Verein, Anm. der Redaktion) hatte so viele Erfolge in den letzten Jahren. Es ist ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen, mit so vielen tollen Spielern zusammenzuarbeiten.“