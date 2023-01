FC Bayern: Gnabry muss zum Rapport bei Salihamidzic! So lief der Gipfel

Hasan Salihamidzic (46) und Serge Gnabry (27) haben sich nach dem umstrittenen Trip des Bayern-Stars zur Pariser Fashion Week am Mittwochnachmittag ausgesprochen - ohne Ärger, ohne Probleme. (BERICHT: Salihamidzic watscht Gnabry ab)

FC Bayern: Keine Geldstrafe für Gnabry

Eine Geldstrafe kam für die Verantwortlichen von vornherein nicht infrage. Es ging Salihamidzic und Co. eher darum, Gnabry und auch den Rest der Mannschaft vor der heißen Phase zu sensibilisieren.

Am Samstag kommt Verfolger Eintracht Frankfurt, danach geht es zum Pokal-Achtelfinale nach Mainz, ehe am 14. Februar der Champions-League-Kracher gegen PSG steigt. (Bundesliga: FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER)

„Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag“, hatte Salihamidzic am Vorabend nach dem Remis des Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln (1:1) zu Gnabrys Ausflug gesagt. „Das ist nicht Bayern München, irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat. Da gilt es sich auszuruhen, um dann beim nächsten Spiel Gas geben zu können.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Gnabry war zwei Tage nach dem Auswärtsspiel in Leipzig (1:1) in die französische Hauptstadt gereist. Wie SPORT1 erfuhr, erhielten auch weitere Bayern-Stars Einladungen zur Fashion Week, folgten diesen aber nicht. (KOLUMNE: Lasst Gnabry in Ruhe!)