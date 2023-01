FC Bayern: Hat Konrad Laimer schon unterschrieben?

Dass Konrad Laimer zum FC Bayern wechseln will, ist schon länger kein Geheimnis mehr.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler ist am Saisonende ablösefrei zu haben, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Und Bayern hat ihn schon länger überzeugt, wie SPORT1 bereits Anfang Dezember berichtete.

Nach Informationen des kicker soll der Österreicher nun auch offiziell seinen Vertrag unterschrieben haben. Selbiges hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano vor ein paar Tagen vermeldet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Laimer zu Bayern fix? Max Eberl sieht es anders

Max Eberl will davon aber nichts wissen. „Das kann ich an der Stelle nicht bestätigen. Wir haben die Bayern am Freitag getroffen und da war Konni kein Thema. Ich glaube nicht, dass in der Kürze der Zeit jetzt etwas passiert ist“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Sport am Dienstagabend vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen den FC Schalke 04 bei Sky.

„Ich bin mit ihm und seinem Management auch ständig im Austausch. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich versuche, diese kleine Prozentzahl, wie hoch auch immer sie sein mag, zu nutzen. Wir haben uns im Trainingslager unterhalten, da hat er mir gesagt, er ist am überlegen, aber entschieden ist noch nichts. Dementsprechend kann ich das nicht bestätigen.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Nach SPORT1-Informationen braucht sich Eberl aber nicht mehr wirklich Hoffnungen zu machen. Laimer will zum FC Bayern, auch weil ihn Trainer Julian Nagelsmann unbedingt will. Auch das Gehaltsgefüge in München wird der Mittelfeldspieler nicht sprengen.

„Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FCB: Alle Infos rund um den FC Bayern München – immer freitags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

„Er ist eine Pressingmaschine, er kann der Mannschaft auch nochmal etwas anderes geben, bringt nochmal ein bisschen mehr Robustheit mit“, beschrieb SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in seinem Podcast die Bayern-Woche unlängst die Stärken Laimers. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit Laimer herrscht im Bayern-Mittelfeld in der kommenden Saison Stand jetzt ein Überangebot. Auch dahingehend könnte sich am Ende der Saison in Sachen Abgänge etwas tun.