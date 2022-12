FC Bayern: Laimer-Wechsel fix? So ist der Stand beim Leipzig-Profi

Mit Laimer herrscht im Bayern-Mittelfeld in der kommenden Saison Stand jetzt ein Überangebot. Die Münchner hatten sich bereits in diesem Sommer mit dem Leipziger beschäftigt. „Im Sommer gab es dieses Gedankenspiel nur, weil niemand mehr hundertprozentig an Marcel Sabitzer geglaubt hat“, sagt Hau.