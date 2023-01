FC Bayern: Toni Tapalovic überrascht von Aus - Neuer-Vertrauter entlassen

„Nach mehr als einem Jahrzehnt endet heute überraschend meine Zeit beim FC Bayern München. Ich möchte mich bei allen bedanken, die ich in den vergangenen Jahren kennenlernen und mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte - großartige Trainer, super Spieler und vor allem tolle Menschen!“, schrieb der ehemalige Torwarttrainer des Rekordmeisters bei Instagram.

Dafür sei er „sehr dankbar und behalte all das für immer in Erinnerung. Ich wünsche dem FC Bayern nur das Beste und viel Erfolg für die Zukunft!“, erklärte er weiter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Neuer und Tapalovic - eine lange Erfolgsgeschichte

Die Bayern hatten sich am Montagabend offiziell von Topalovic getrennt. Schon beim Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am Dienstag wird der 42-Jährige nicht mehr auf der Bank sitzen.

Zuletzt hatte der 42-Jährige heftigen Gegenwind bekommen. So kritisierte Alexander Nübel, der aktuell an die AS Monaco ausgeliehen ist, Tapalovic deutlich.