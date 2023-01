Julian Nagelsmann: Trainer des FC Bayern gibt Taktik-Einblicke & verrät Reaktion auf Bayern-Angebot

„Ich habe gewisse Prinzipien, da gehe ich im Grunde keine Kompromisse ein. Die gelten immer, ganz egal, wie es steht, wer der Gegner ist oder wer spielt“, erklärte er nun in einem Interview mit der UEFA in Bezug auf seine Spielphilosophie. „Aber wenn man mit Menschen zu tun hat, muss man in manchen Punkten aber natürlich auch mal flexibel sein. Das ist ganz normal.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)