Krösche reagiert auf Hoeneß-Kritik!

„Ich finde, dass wir herausragende Fans haben. Wenn man überlegt, allein in Barcelona, wie friedlich das war mit 30.000 Fans. Auch, wie sie uns in Sevilla zum Triumph getragen haben. Und nun auch auswärts in der Liga wieder“, sagte Krösche am Tag nach dem Remis bei Bayern München (1:1) im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1: „Natürlich passiert immer mal etwas. Aber wir sind im engen Austausch mit der Szene.“