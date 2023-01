Labbadia: "Die Mannschaft nimmt den Kampf an"

Der neue Trainer Bruno Labbadia sieht den VfB Stuttgart für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga gerüstet. "Die Mannschaft ist vorbereitet, nimmt den Kampf an. So gehen wir auch das Mainz-Spiel an. Wir wollen alles abrufen", sagte der 56-Jährige vor dem Start seiner Rettermission am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05.