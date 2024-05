Bundesliga: FC Bayern verkauft Juwel Malik Tillman

Bayern verkauft Tillman nach Eindhoven

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, erklärte: „Malik Tillman ist als Nachwuchsspieler zum FC Bayern gekommen, hat sich hier über die Jahre zum Profi entwickelt und ist nun in Eindhoven zu einem Leistungsträger geworden. Er führt die lange Liste an jungen Talenten fort, die sich nach ihrer Ausbildung beim FC Bayern auch im Profifußball durchsetzen.“

In dieser Spielzeit machte der Deutsch-Amerikaner einen großen Sprung in der niederländischen Liga. Mit neun Treffern und elf Vorlagen schoss er Eindhoven zur Meisterschaft und überzeugte auch in der Champions League mit drei Assists. Im Achtelfinale war trotzdem gegen den BVB Schluss.

Tillman über Glasgow nach Eindhoven

Aufgrund massiver Konkurrenz schaffte es der Spielmacher jedoch nie, sich dauerhaft in der ersten Mannschaft in München zu behaupten. In der vergangenen Saison ging es deshalb per Leihe erst zu den Glasgow Rangers und dann weiter nach Eindhoven.