Manuel Neuer: Neue schockierende Details zum Unfall - Wie viel Glück hatte der FCB-Keeper?

Neuer-Wunde blutete stark

Dem Bericht zufolge hätte es für den DFB-Kapitän noch viel schlimmer kommen können, Neuer habe bei seinem Unfall am 9. Dezember 2022 sogar noch Glück gehabt. Der offene Bruch soll bereits am Unfallort stark geblutet haben. Neuers Skischuh habe die Wunde notdürftig zusammengehalten.

Dazu sollen sich die Hautlappen an der Bruchstelle aufgrund der Schwellung immer weiter ausgedehnt haben, was weitreichende Konsequenzen für Neuers Genesung hätte haben können: Bei einer zu großen Ausdehnung hätten die Ärzte dem Bericht zufolge auf einen Rückgang der Schwellung warten müssen, bevor sie Neuer hätten operieren können, was bis zu zwei Wochen hätte dauern und den Heilungsverlauf des Keepers erheblich verzögern können. Letztlich konnte Neuer, der mit einem Helikopter abgeholt wurde, noch am gleichen Tag unters Messer.