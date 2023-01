Pro-Lizenz-Lehrgang: VfL-Coach Stroot nimmt teil

Frankfurt am Main (SID) - Tommy Stroot, Meistercoach der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, nimmt am diesjährigen Pro-Lizenz-Lehrgang teil. Der 34-Jährige gehörte zu den 16 Trainern, die am Montag die Ausbildung für die höchste Lizenz im deutschen Fußball aufgenommen haben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Eine Trainerin ist in diesem Jahrgang nicht dabei.