Schalke-Trainer Reis: So gut wie abgestiegen, aber ...

Der 22-Jährige, der zuvor in der U23 spielte und erst vor einer Woche mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet wurde, traf in allen vier Testspielen und ist nun sogar ein Kandidat für die Startelf zum Wiederbeginn am 21. Januar: „Ich will nicht ausschließen, dass er auch in Frankfurt aufläuft“, so Reis.